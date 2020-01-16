РИАМО - 16 янв. Тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли свыше 1,8 миллиона жителей Московской области в 2019 году, этот показатель превысил плановое значение более чем на 135 тысяч, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Мы делаем все возможное, чтобы тестирование на ВИЧ было как можно более доступным для всех жителей региона. Доступность обследования дает возможность раннего выявления ВИЧ-инфекции, а вслед за этим незамедлительного лечения», - сказал главный врач Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Александр Пронин.

Он добавил, что экспресс-тестирование, когда результат известен уже через 10 минут, использовалось шире в этом году. Более 2 тысяч таких экспресс-тестов проведено в трудовых коллективах среди работающего населения и молодежи. В 2019 году тестирование на наличие вируса иммунодефицита человека в Подмосковье прошли 24,5% населения.

Сдать анализ бесплатно и анонимно можно в поликлиниках по месту жительства, в Московском областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, а также в рамках выездных акций, которые в муниципалитетах Подмосковья проводят мобильные бригады центра.