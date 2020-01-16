РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 янв. На сайте водоканала Балашихи появилась упрощенная форма подачи жалоб – специальная кнопка «Жалоба на качество воды», с помощью нее жители округа смогут подать свое обращение, которое оперативно попадет к специалистам организации, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Упрощенная форма подачи жалоб на качество воды появилась на официальном сайте предприятия «Балашихинский водоканал». Специальная кнопка «Жалоба на качество воды» находится на главной странице портала. Все обращения попадают к специалистам организации. После они связываются с заявителем для уточнения подробностей. Это позволяет оперативно узнавать о возникающих проблемах», – говорится в сообщении.

Также по всем вопросам, касающимся обеспечения чистой питьевой водой, можно обращаться по телефону диспетчерской службы предприятия «Балашихинский водоканал»: 8(495)521-22-00.