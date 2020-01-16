РИАМО - 16 янв. В Орехово-Зуеве прошло первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике, подмосковные спортсмены заняли первое место в командных соревнованиях, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

С 12 по 14 января 2020 года на территории Орехово-Зуевского городского округа во Дворце спорта «Восток» состоялось первенство Центрального федерального округа по художественной гимнастике. Их участниками стали около 200 спортсменок из 16 областей ЦФО.

«В командных соревнованиях победу одержала сборная команда Московской области. Второе место заняла команда Белгородской области. Третье место досталось сборной Ивановской области. Также подмосковные гимнастки заняли второе и третье места в личном первенстве», — говорится в сообщении.

Серебро завоевала Анна Грош, бронзу – Мария Ташес. Золото в Ивановскую область увезла Владислава Шаронова. Кроме того, девушки из Подмосковья поднялись на третью ступень пьедестала в программе групповых упражнений, уступив сборным Владимирской и Рязанской областей.

«Отдельно отмечу выступления подмосковных спортсменок. Девушки, заняв несколько призовых мест как в индивидуальном, так и в командном первенствах, представят регион на первенстве России в Москве, а при соответствующем подходе к тренировкам и должной самоотдаче уже совсем скоро смогут отстаивать честь России и на международных состязаниях», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.