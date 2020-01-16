РИАМО - 16 янв. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин не получал каких-либо предложений войти в состав нового правительства России, передает ТАСС.
«Нет», – ответил он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
По его словам, он продолжит работу в Счетной палате.
«Я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате. Пока что прошло полтора года. И пока, мне кажется, я должен в Счетной палате поработать», – добавил Кудрин.
При этом Кудрин выразил мнение, что состав правительства страны существенно не изменится.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении экс-главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.
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