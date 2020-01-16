РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 16 янв. Учитель истории и обществознания из гимназии №4 поселка Нахабино подмосковного Красногорска Вера Тихончик победила в муниципальном этапе областного конкурса «Педагог года», сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

Финал муниципального этапа прошел в четверг в школе №15. За победу боролись пять финалисток и их группы поддержки. Конкурсанток напутствовала глава округа Эльмира Хаймурзина.

«Учитель истории и обществознания Нахабинской гимназии №4 в этом году защитит честь нашего округа на областном конкурсе «Педагог года». Вера Тихончик стала победительницей окружного этапа и обладательницей титула «Учитель года – 2020» в Красногорске», – говорится в сообщении.

По словам главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, в сфере среднего образования Красногорска работает почти 3 тысячи педагогов, из них 52 – молодые специалисты.

«Мы будем болеть и переживать за то, чтобы на уровне Московской области Красногорск показывал самые лучшие результаты», – отметила Хаймурзина.

Победительница муниципального конкурса 2019 года, учитель математики школы №15 Татьяна Новикова, по итогам областного этапа была признана лучшим учителем-предметником, а затем вошла в топ-50 лучших учителей России.