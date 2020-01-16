РИАМО - 16 янв. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов пожелал Михаилу Мишустину, которого назначили на должность председателя правительства РФ, успехов и сил, а также сплоченной команды единомышленников, которые будут работать под его руководством, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Мишустина на пост премьер-министра РФ.

«Рад, что коллеги поддержали кандидатуру Михаила Владимировича. У него за плечами большой опыт работы, в том числе и в части взаимодействия с органами власти. Конечно, руководить работой федерального кабинета министров – работа сложнейшая, особенно в контексте тех многосоставных, многопрофильных задач, поставленных президентом в своем послании. Однако то, какие приоритеты и планы сегодня озвучил Михаил Владимирович <…> – говорит о том, что уже есть четкое понимание того, как работать дальше», - сказал Брынцалов.

Он пожелал Мишустину успехов и сил, а также сплоченной команды единомышленников.

«Со своей стороны, подмосковные власти всегда готовы оказать все необходимое содействие для конструктивного и продуктивного взаимодействия», - заключил политик.

Президент РФ Владимир Путин предложил главе ФНС России Мишустину занять должность председателя правительства РФ после того, как бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства страны. Большинство депутатов Госдумы поддержало кандидатуру Мишустина.

Медведев был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.