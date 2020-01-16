РИАМО - 16 янв. Сотрудники Госадмтехнадзора Московской области проверяют состояние и содержание мест для купания на праздник Крещения Господня, устранено 24 нарушения, обнаруженных инспекторами, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Из-за теплой погоды инспекторы проверили в первую очередь состояние территорий около купелей, расположенных на территориях храмов, где обычно желающих искупаться больше всего.

«В результате надзорных действий инспекторов устранено 24 нарушения в сфере чистоты, порядка и благоустройства. По предписаниям инспекторов очищены от наледи гостевые площадки для парковки автотранспорта, приведены в надлежащее состояние пути, ведущие непосредственно к месту окунания в городских округах Пушкинский, Зарайск, Луховицы, Домодедово, Наро-Фоминск, Орехово-Зуево», - сообщил начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

В 53 муниципальных образованиях Московской области обустроили 214 мест для крещенского погружения. 94 купели находятся при православных храмах и монастырях.