РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 янв. Двадцать домов планируют снести в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино подмосковных Люберец при строительстве жилого комплекса «Новотомилино», сообщил представитель застройщика «Тройка Рэд» Антон Борисов.

Застройка ЖК «Новотомилино» вызвала широкий общественный резонанс среди жителей микрорайона Птицефабрика. Глава Люберец Владимир Ружицкий в четверг провел встречу с жителями в местном ДК.

«Планируем расселять и сносить 20 домов. В первую очередь расселят дома №№10 и 15», – сказал Борисов.

Он добавил, что первые четыре дома в ЖК построят в 2021 году – это дома №№1, 2, 3, 9. Всего в ЖК будет четыре очереди, проект реализуется до 2024 года. С 1 февраля с жителями домов №№10 И 15 начнут индивидуальную работу по расселению.

Не все жители поддержали идею сноса домов. Большая часть присутствующих на встрече жителей выступила против.

Глава Люберец Владимир Ружицкий подчеркнул, что без желания жильцов их никуда не переселят.

«С каждым индивидуально будут общаться. Кроме того, застройщику надо еще раз изучить все, подойти детально к вопросам сноса», – заключил Ружицкий.