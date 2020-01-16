РИАМО – 16 янв. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда правильнее начать готовиться к крещенским купаниям, по его словам, подготовку нужно начинать еще в сентябре, сообщает Nation News.
«Можно начинать с сентября. Сейчас времени на подготовку уже нет. Поэтому окунание в ледяную воду может стать очень стрессовой ситуацией для организма, особенно при проблемах с сердечно-сосудистой системой», – подчеркнул Мясников.
Он отметил, что людям неподготовленным к купанию в ледяной воде процедура не принесет глобального вреда или пользы, но станет испытанием для здоровья. Самое трудное – раздеться на холоде. После раздевания нужно быстрее зайти в воду, тогда находиться на морозе будет легче.
Мясников предостерег людей от поголовного купания.
«Это глупо с точки зрения насилия над организмом. У Бога не отмолить грехи тем, что окунулся в прорубь», — отметил врач. Доктор напомнил, что не следует употреблять перед купанием алкоголь. После окунания в прорубь следует хорошо растереть тело полотенцем и выпить горячий чай.
Крещенские купания – народная традиция, связанная с окунанием в прорубь, купель или открытый водоем на православный праздник Крещения Господня, который отмечают 19 января. В Москве на Крещение организуют 37 купелей. Ожидается, что в этом году в купаниях примут участие свыше 200 тысяч человек.
В Подмосковье для крещенских купаний подготовили 214 мест, из них 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 купелей на открытых водоемах.
Для вас купание в проруби – важное событие, несущее глубокий духовный смысл. Вера придает вам уверенности, но не стоит забывать и о здоровье. Прежде чем принимать решение, основываясь на религиозных чувствах, не забудьте прислушаться к своему организму и проконсультироваться с врачом.
Похоже, вам хочется испытать новые экстремальные ощущения или повторить удачный опыт. В любом случае хорошенько подумайте, насколько вы подготовлены и уверены в возможностях своего организма. Консультация врача точно не помешает.
Кажется, вы не фанат купания в проруби и другого экстрима. Если все-таки соберетесь окунуться в этом году – обязательно посоветуйтесь с бывалыми ныряльщиками или изучите интернет. Если останутся сомнения – проконсультируйтесь с врачом.
Вы – закаленный спортсмен и поклонник здоровых народных традиций. Вы готовы к встрече с ледяной водой, ведь вам все нипочем! На всякий случай напоминаем, что погружаться в иордань в праздник Крещения нужно после освящения воды.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии