РИАМО – 16 янв. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда правильнее начать готовиться к крещенским купаниям, по его словам, подготовку нужно начинать еще в сентябре, сообщает Nation News.

«Можно начинать с сентября. Сейчас времени на подготовку уже нет. Поэтому окунание в ледяную воду может стать очень стрессовой ситуацией для организма, особенно при проблемах с сердечно-сосудистой системой», – подчеркнул Мясников.

Он отметил, что людям неподготовленным к купанию в ледяной воде процедура не принесет глобального вреда или пользы, но станет испытанием для здоровья. Самое трудное – раздеться на холоде. После раздевания нужно быстрее зайти в воду, тогда находиться на морозе будет легче.

Мясников предостерег людей от поголовного купания.

«Это глупо с точки зрения насилия над организмом. У Бога не отмолить грехи тем, что окунулся в прорубь», — отметил врач.

Доктор напомнил, что не следует употреблять перед купанием алкоголь. После окунания в прорубь следует хорошо растереть тело полотенцем и выпить горячий чай.

Крещенские купания – народная традиция, связанная с окунанием в прорубь, купель или открытый водоем на православный праздник Крещения Господня, который отмечают 19 января. В Москве на Крещение организуют 37 купелей. Ожидается, что в этом году в купаниях примут участие свыше 200 тысяч человек.

В Подмосковье для крещенских купаний подготовили 214 мест, из них 94 купели при храмах, церквях и у святых источников, 74 места на прудах и 46 купелей на открытых водоемах.

Карта размещения крещенских купелей в Подмосковье в 2020 году>>