РИАМО - 16 янв. В Центральном округе Москвы на пересечении улиц Сосинская и Мельникова стартовый дом по программе реновации украсят рисунком из желтых панелей, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

По проекту, объект должен послужить основой для формирования городской среды и в то же время не сильно выделяться из окружающих домов.

«Основной цвет этого стартового комплекса – оттенки серого, в которые яркими пятнами вписаны желтые участки. Этот цвет будет использоваться не только для оформления фасадов, но и для откосов окон», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

Он добавил, что у жителей, которые переедут сюда по программе реновации, будет создаваться ощущение солнечного света в окнах даже в пасмурную погоду.

Жилой комплекс будет состоять из трех секций, образующих полузакрытый двор. Его планируют благоустроить, там расположится игровая площадка для детей, а также места для отдыха взрослых.

На первом этаже в дизайне будет применяться витражное остекление, что контрастно отличит его от остальных для подчеркивания общественной функции. Входы в подъезды будут чуть заглублены в стены дома, чтобы создать естественные козырьки. Также в общее полотно фасадов вписаны балконы квартир, которые не выделяются из общей композиции.

Безбарьерная среда будет создана во всех помещениях и на территории. Подъезды оборудуют помещениями дежурного, комнату для хранения уборочного инвентаря и детских колясок.

Мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включено более 5 тысяч домов.