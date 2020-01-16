РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 янв. Элементы тросового ограждения планируют отремонтировать на автодорогах по улицам Орджоникидзе и Академика Доллежаля подмосковного Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

15 января прошло оперативное совещание в администрации Подольска по вопросам зимней уборки дорог и дворов. Всего в округе работают 35 управляющих компаний, находится свыше 530 дворов и более 1,9 тысячи многоквартирных дворов с более 620 детскими игровыми и спортивными площадками.

«В настоящее время в Подольске проводятся работы по очистке подходов к пешеходным переходам на улицах Орджоникидзе, Октябрьский проспект, Машиностроителей, Кирова. Также запланирован ремонт элементов тросового ограждения на улицах Орджоникидзе (в районе «ЗиО-Подольск») и в районе перекрестка на улице Академика Доллежаля», – говорится в сообщении.

На выполнение работ по зимнему содержанию общественных пространств и территорий, государственная собственность на которые не разграничена, комитетом по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа было заключено 12 муниципальных контрактов с 10 подрядными организациями. Парки, скверы, бульвары, пешеходные зоны и другие общественные пространства в округе содержит по муниципальному заданию МБУ «Подольский комбинат благоустройства».