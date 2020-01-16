РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 янв. Деревья не планируют вырубать при строительстве парковки на территории жилого комплекса «Новотомилино» в микрорайоне Птицефабрика поселка Томилино подмосковных Люберец, сообщил представитель застройщика «Тройка Рэд» Антон Борисов.

Ранее жители микрорайона Птицефабрика пожаловались на нарушения при возведении ЖК «Новотомилино». В частности, строительная площадка перегораживает проходы к центральному входу в школу, остановкам общественного транспорта, периодически нарушается водо- и электроснабжение. В четверг в местном ДК прошла встреча главы округа Владимира Ружицкого с жителями.

«Будем обустраивать парковку в ЖК «Новотомилино», она будет бесплатной. Деревья вырубать не планируем», – сказал Борисов.

Он добавил, что также будет на День Победы организован подход к Мемориалу павшим, который сейчас частично ограничен стройплощадкой.