РИАМО - 16 янв. В столице обокрали квартиру командира космического корабля Олега Новицкого почти на 1 миллион рублей, сообщается на сайте kp.ru.

Квартира расположена на первом этаже дома. В нем нет видеонаблюдения, охраны и сигнализации. Грабители выломали решетку и разбили окно.

«Утром 15 января неизвестные проникли в квартиру и похитили 815 тысяч рублей, четыре пары часов и сейф с травматическим пистолетом «Гроза». Ущерб в общей сложности составил 900 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело.

Новицкий дважды покорял космос, суммарно отсутствовав на Земле во время экспедиций 340 полных суток. Его первый полет в качестве командира состоялся 23 октября 2012 года и длился до 16 марта 2013 года. В 2014 году космонавту присудили звание Героя России.