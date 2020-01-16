РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 янв. Житель Подольска пожаловался, что на межмуниципальном маршруте между Чеховом и Подольском ходит грязный автобус с фанерой вместо окон, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска пожаловался на интернет-портале «Добродел», что в автобусе маршрута №61 (Чехов – Подольск), на котором он ехал от микрорайона Львовский, очень грязно, а вместо стекол вставлена фанера. Автобус МАЗ по пути вело в разные стороны, а в Подольске у него сломалась коробка передач. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело обращение по вопросу качества транспортного обслуживания на межмуниципальном маршруте.

«По результатам проведенной проверки установлено, что указанное нарушение устранено. Транспортное средство, выполнявшее рейс на этом маршруте, находится в исправном техническом состоянии и соответствует установленным санитарно-техническим требованиям. С водителями маршрута и лицами, ответственными за выпуск подвижного состава на линию, проведен внеплановый инструктаж, даны указания о неукоснительном соблюдении установленных требований в части обеспечения надлежащего технического состояния транспортных средств и правил перевозки пассажиров», – сказал представитель Минтранса региона.

Он отметил, что перевозчику даны указания усилить контроль за качественным оказанием услуг по перевозке пассажиров.

По результатам открытых конкурсных процедур на право оказания услуг по перевозке пассажиров с 1 января 2019 года к обслуживанию маршрута приступила транспортная организация ООО «Домтрансавто». В настоящее время маршрут №61 обслуживается согласно установленным параметрам – четырьмя транспортными средствами по регулируемым тарифам с предоставлением всех льгот на проезд.

По вопросу перевозок пассажиров можно обратиться по телефону компании: 8(495)136-84-48, либо направить обращение на адрес электронной почты: info@domtransauto.ru. Сайт организации – www.domtransauto.ru.