РИАМО - 16 янв. Названы городские округа Подмосковья, чьи жители старшего возраста чаще всего участвовали в экскурсиях губернаторской программы «Активное долголетие», это Королев, Балашиха и Долгопрудный, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму региона.

«Комитет по туризму Московской области составил рейтинг самых активных муниципальных образований, отправляющих жителей старшего поколения в экскурсионные поездки по другим городам региона в 2019 году», — говорится в сообщении.

Жители городских округов Королев, Балашиха и Долгопрудный оказались самыми активными туристами.

«Активное долголетие» - это программа поддержки активного образа жизни для людей старшего возраста - мужчин от 60 лет и женщины от 55 лет. В рамках программы в городских округах регулярно устраивают экскурсии, мастер-классы, организуют творческие и спортивные занятия.