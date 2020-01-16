РИАМО - 16 янв. Около 900 объектов самовольного строительства выявили в Московской области за прошедший год, наибольшее количество которых найдено в Солнечногорске, Мытищах и Химках, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Также большое число нарушителей обнаружили в Ленинском округе, Подольске, Чехове, Балашихе, Раменском округе, Красногорске, Дмитровском округе, Люберцах, Пушкинском округе, Серпухове и Клину.

«В 2019 году из выявленных 897 самовольных строений, 179 объектов уже снесены, 306 приведены в соответствие, по остальным объектам составлены дорожные карты», – сказал главный государственный строительный инспектор Подмосковья Артур Гарибян.

По итогам шести месяцев прошлого года в «красную» зону по количеству самостроя в рейтинге-50 по оценке эффективности работы органов местного самоуправления Подмосковья попали власти Химок, Солнечногорска, Балашихи, Подольска, Мытищ и Ленинского городского округа, с которыми проводились совещания при участии Главгосстройнадзора и правоохранителей.

«Во втором полугодии 2019 года мы зафиксировали рост активности работы органов местного самоуправления в части выявления самовольных построек. Если в 2018 году 99,5% самовольных строений были выявлены Главгосстройнадзором и лишь 0,5% – муниципалитетами, то в 2019 году городские округа выявили уже 31% самостроев от общего числа», – отметил Гарибян.

Для улучшения работы процесс по выявлению и ликвидации объектов самостроя теперь полностью переведен в электронный вид.