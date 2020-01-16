РИАМО - 16 янв. Инспекторы Главгосстройнадзора в ходе проверок выявили более 13,2 тысячи нарушений на объектах капстроительства в Подмосковье за 2019 год, большинство нарушений устранено, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Всего застройщиками своевременно были устранены более 11,7 тысячи нарушений. Остальные находятся на контроле ведомства, в соответствии со сроками, установленными в предписаниях.

«На территории региона по предписаниям инспекторов в 2019 году было устранено 6,6 тысячи нарушений строительных норм и правил, приведено в порядок 1,6 тысячи строительных площадок», - сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что также было устранено 1,8 тысячи нарушений порядка ведения исполнительной документации, оформлена разрешительная документация на более 100 объектов, а также устранено 1,6 тысячи иных нарушений.

Свыше 10 тысяч проверок строящихся объектов было проведено инспекторским составом ведомства в прошлом году.

На строительных площадках оформлено более 2,4 тысячи протоколов об административных правонарушениях по всем фактам выявленных нарушений на общую сумму штрафов свыше 135 миллионов рублей.