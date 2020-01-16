РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 янв. Памперсы для малышей передали в четверг члены общественной палаты и волонтеры Балашихи в детский дом «Непоседы», центр особых детей «Лучик» и отделение ВОО «Сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» в рамках благотворительной акции «Твори добро, Балашиха», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Благотворительную акцию «Твори добро, Балашиха» общественная палата запустила еще в 2019 году. В рамках этого проекта регулярно проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания предприятий и жителей округа к свершению добрых поступков. Акцию поддержали администрация округа и глава Балашихи Сергей Юров.

«Мы объявили, что каждый неравнодушный человек может принять участие в акции и оказать помощь тем людям, которые в ней нуждаются. Рады, что получаем отдачу, и люди действительно помогают. Сегодня (16 января – ред.) через общественную палату были переданы подарки для детей. Хочется отметить, что эти товары – вещи первой необходимости, они производятся нашими земляками на предприятии в деревне Соболиха», – сказала председатель Общественной палаты Елена Жарова.

Она добавила, что всего общественной палатой было получено около 70 пачек детских подгузников, которые производят на территории Балашихи. Часть из них была передана в детский дом «Непоседы», а также в местное отделение Всероссийской общественной организации «Сообщество многодетных и приемных семей России «Много деток – хорошо!» и центр особых детей «Лучик».

На территории округа находится большое количество социальных организаций, в которых принимают гуманитарную помощь. Жители Балашихи и представители предприятий округа передают в общественную палату как продукты питания, так и вещи, необходимые многодетным семьям и детям, оставшихся без попечения родителей.