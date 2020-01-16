РИАМО – 16 янв. Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев считает бредом высказывания главы Центра структурных исследований РАНХиГС Алексея Ведева о курсе в 200 рублей за доллар, передает Федеральное агентство новостей.

В ходе своего выступления на Гайдаровском форуме в Москве Ведев заявил, что в обозримом будущем цена доллара США может подскочить до отметки в 200 рублей.

«Что же касается граждан, которые заявляют о грядущей цене доллара в 200 рублей, то им либо нужен очень дешевый хайп, либо они просто бредят», — сказал Разуваев.

Он предположил, что причиной подобного рода прогнозов Ведева является то, что ему просто нравится цифра 200. Никаких разумных причин, по которым доллар будет в рублях представлять из себя именно эту сумму, сегодня не существует.

По его мнению, сейчас есть довольно хороший спрос на российские акции («Газпром», Сбербанк и так далее), инфляция всего 3,5% и в мире ставки по кредитованию низкие или отрицательные.

«Я не вижу никаких причин для паники. На мой взгляд, сейчас самое время класть рубли в банки и покупать ценные бумаги наших компаний», – заключил эксперт.