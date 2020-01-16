РИАМО - 16 янв. Рабочие практически собрали арочное пролетное строение нового железнодорожного моста через Москву-реку, объект находится на Белорусском направлении Московской железной дороги в районе «Москва-Сити», говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

По мосту в будущем начнут курсировать поезда МЦД-1 «Белорусско-Савеловский». Срок завершения работ ориентирован на второй квартал этого года.

«Это второй новый мост-близнец на участке от станции Фили до Белорусского вокзала. Его конструкция аналогична первому сооружению, возведенному в рамках проекта по организации ускоренного движения между Москвой и Одинцово», - отмечается в материале.

Сейчас проводится гидроизоляция, а также рабочие сооружают подпорные стенки для устройства земляного полотна, после чего будут укладывать пути.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск запустили 21 ноября 2019 года. Уже за первый месяц работы диаметрам удалось разгрузить порядка 20 станций Московского метрополитена.

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