РИАМО - 16 янв. Более 100 тысяч выпускников в Подмосковье готовятся к Государственной итоговой аттестации (ГИА), говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Подмосковье готовится к Государственной итоговой аттестации. Всего за время проведения экзаменов испытание пройдут 80 тысяч девятиклассников и 38 тысяч выпускников 11-х классов», – сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, для специалистов, участвующих в организации итоговой аттестации, будут проводиться обучающие мероприятия, в том числе цикл предметных вебинаров.

Министр подчеркнула, что каждый специалист должен освоить нормативную правовую базу и четко понимать алгоритм своих действий.

«Участники мероприятий знакомятся с актуальными вопросами подготовки к ГИА, особенностями КИМ 2020 года, а также разбирают типичные ошибки и способы их устранения. У них очень ответственная задача. В школах уже активно готовятся к выпускным экзаменам. Проходят различные мероприятия, в том числе для выпускников», – отметила Каклюгина.

В заключение министр добавила, что в конце прошлого года регион присоединился ко всероссийской акции «100 баллов для Победы». Также в Подмосковье проходит акция «ЕГЭ для родителей», где взрослым показывают, что в процедуре сдаче экзаменов нет ничего страшного.

Досрочный период проведения ГИА стартует с 21 апреля по 16 мая. Основной период сдачи начнется с 22 мая по 30 июня.