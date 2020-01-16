РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 янв. Соревнования по троеборью «Шиповка юных» проведут в Люберцах 21 и 22 января, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«21 и 22 января в спортивной школе олимпийского резерва пройдут соревнования по троеборью «Шиповка юных». Ученики люберецких школ встретятся в рамках 55-й спартакиады «Олимпионик – 2020», – сказал председатель спорткомитета администрации округа Владимир Сурков.

Он добавил, что порядка 400 школьников примут участие в соревнованиях.

«Ребята разделятся на команды. Участники должны будут набрать в каждой из трех дисциплин максимальное количество баллов. По сумме набранных очков члены жюри определят лидеров как в личном, так и в командном зачете», – пояснил Сурков.

Он уточнил, что соревнования начнутся в 10:00.