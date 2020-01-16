РИАМО - 16 янв. В этом году в Московской области отремонтируют 35 школ, также в учреждения закупят новую мебель и оборудование, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Капитальный ремонт 35 подмосковных школ будет произведен в 2020 году. На проведение работ выделено свыше 2 миллиарда рублей», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что в выбранных объектах обновят инженерные коммуникации и проведут косметические работы. Также планируется закупка новой мебели и оборудования.

По словам Каклюгиной, подмосковные школы регулярно проходят мониторинг на предмет должного состояния зданий. В первую очередь ремонтируются здания с износом от 70%.

«При формировании перечня объектов на этот год мы также постарались учесть мнение жителей-участников опроса по ремонту школ на портале «Добродел», – отметила Каклюгина.

В этом году ремонт пройдет школах 22 округов: Балашиха, Богородский, Воскресенск, Долгопрудный, Домодедово, Егорьевск, Жуковский, Клин, Коломенский, Орехово-Зуевский, Подольск, Рузский, Сергиево-Посадский, Электросталь, Волоколамский, Дубна, Зарайск, Лосино-Петровский, Солнечногорск, Серебряные Пруды, Ступино и Одинцовский.

Ремонт учреждений проводится в рамках государственной программы «Образование Подмосковья».