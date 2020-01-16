РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 янв. Художественной росписью украсят подъезды дома №8 на Московской улице в микрорайоне Железнодорожный Балашихи в ходе капремонта по губернаторской программе «Мой подъезд», там уже заменили напольную плитку, установили новые почтовые ящики, обновили стены и потолки, сообщил «РИАМО в Балашихе» депутат Мособлдумы Тарас Ефимов.

В четверг Ефимов проинспектировал ход капитального ремонта в подъездах дома №8 на Московской улице.

«В 2019 году в Балашихе по программе губернатора «Мой подъезд» произведен ремонт в 678 подъездах многоквартирных домах, и управляющие компании не сбавляют темпов. В доме №8 на улице Московской, к примеру, маляры окрасили уже 12 из 14 этажей. На первом этаже уложена плитка, установлены новые тамбурные двери, которые не пропускают холод, и смонтированы почтовые ящики. Также подготовлено основание для художественной росписи первого этажа», – сказал Ефимов.

Он добавил, что эскизы для нанесения выберут сами жители.

Заместитель директора управляющей компании ООО «Квартал-2005» Азамат Алишеров рассказал, что программа губернатора позволяет капитально обновить подъезды в жилом фонде городского округа.

«В тех домах, где сделан ремонт, а во дворах проведено комплексное благоустройство, установлены новые детские площадки значительно улучшилась платежная дисциплина за коммунальные услуги и сократилось количество жалоб. Горожане видят, куда направляются их средства, многие благодарят за новые подъезды», – пояснил Алишеров.

В 2020 году по программе «Мой подъезд» в Балашихе запланировано к ремонту 350 подъездов.