РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 янв. Управляющие компании Подольска заготовили 4 тысячи тонн песко-соляной смеси для обработки придомовых территорий в зимний период, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

15 января прошло оперативное совещание в администрации Подольска по вопросам зимней уборки дорог и дворов. Всего в округе работают 35 управляющих компаний, находится свыше 530 дворов и более 1,9 тысячи многоквартирных дворов с более 620 детскими игровыми и спортивными площадками.

«Для зимнего содержания придомовых территорий управляющие компании укомплектованы обслуживающим персоналом (671 сотрудник), проверена и подготовлена снегоуборочная техника (116 единиц техники и 76 единиц малой механизации). Заготовлены противогололедные средства: песок (610 тонн), соль (500 тонн), песко-соляная смесь (4 тысячи тонн), реагенты (62 тонны). В ежедневном режиме работает горячая линия ЖКХ», – сказал председатель комитета по ЖКХ администрации округа Илья Скоморохов.

В программе «Проверки Подмосковья» управляющие компании ежедневно выполняют задачи по содержанию элементов: проездов, тротуаров и детских игровых площадок. Большинство УК справились с поставленными задачами в полном объеме. По отработке обращений граждан через данное приложение за период с 1 по 12 января Подольск находится в числе лидеров.