РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 янв. Рабочие вывезли около 600 кубометров снега с тротуаров и проездов Подольска за первые две недели января, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

15 января прошло оперативное совещание в администрации Подольска по вопросам зимней уборки дорог и дворов. Всего в округе работают 35 управляющих компаний, находится свыше 530 дворов и более 1,9 тысячи многоквартирных дворов с более 620 детскими игровыми и спортивными площадками.

«За 14 дней максимальное количество осадков было отмечено 11 января. Для выполнения работ по устранению последствий снегопада на общественных территориях и улично-дорожной сети привлекалось более 150 единиц коммунально-дорожной техники и порядка 500 дорожных рабочих. На обработку тротуаров, пешеходных дорожек, проездов противогололедным материалом за данный период израсходовано 785 кубометров песко-соляной смеси, вывезено 570 кубометров снега», – сказал председатель комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации округа Алексей Бекетов.

Он добавил, что на обработку проезжей части противогололедным материалом израсходовано 420 кубометров песко-соляной смеси, вывезено 500 кубометров снега.

В период праздников на интернет-портал «Добродел» по городскому округу Подольск поступило 460 обращений от жителей, из них 40 обращений по вопросам очистки дорог, газонов, детских площадок, ям и так далее. Все обращения обработаны, выявленные недостатки своевременно устранены.