РИАМО – 16 янв. Ввод в эксплуатацию станции Остафьево МЦД-2 запланирован на срок до конца января, сообщает ТАСС.

«В этом году мы продолжим хороший задел прошлого года по вводу объектов железнодорожной инфраструктуры. Порядка 18 крупных объектов будет введено, переходы между станциями и новые платформы, в том числе совершенно новые объекты: станции Аминьевская, Славянский бульвар, Ховрино-2. В ближайшие дни, буквально до конца месяца, введем станцию Остафьево», — сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в феврале-марте планируется ввести также станцию Санино на Киевском направлении МЖД.

Остафьево расположена между станциями Щербинка и Силикатная. Благоустройство территории возле станции уже завершили: сделали удобные дорожки, установили фонари, разбили газоны. Станция будет включать две пассажирские платформы, конкорс с турникетной и кассовой зонами, эскалаторами, лифтами для маломобильных пассажиров.

Хуснуллин добавил, что продолжится строительство и реконструкция других новых и существующих станций. Всего на территории транспортного московского узла в рамках МЦД находятся 200 станций. С пуском первых двух диаметров приведено в порядок около 25.

Движение по первым двум линиям Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск запустили 21 ноября на Белорусском вокзале.

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