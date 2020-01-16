РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 янв. В связи с проведением плановых работ, в нескольких населенных пунктах Домодедова ожидается нарушение электроснабжения, сообщается на официальном сайте администрации городского округа Домодедово.

«В связи с проведением плановых работ по замене опор ожидается нарушение электроснабжения в следующем населенном пункте: деревня Новленское», - говорится в сообщении.

Отключение электричества там ожидается с 9:00 до 20:00.

С 9:00 до 15:00 на три часа ожидается отключение электричества в деревнях Гальчино и Сырьево и в микрорайоне Барыбино на улицах Березовая и Леваневского.

«Проводимые мероприятия направлены на повышение надежности и качества электроснабжения потребителей и позволят избежать случаев аварийного отключения электроэнергии в будущем», - добавляется в сообщении.

Уточнить информацию можно на сайте ПАО «МОЭСК» в разделе «Плановые отключения» или по телефону «Светлой линии»: 8(800)700-40-70.