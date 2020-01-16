РИАМО - 16 янв. В Подмосковье за 2019 год ввели в эксплуатацию 1262 объекта различного назначения, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Среди построенных объектов – 524 многоквартирных дома, 68 образовательных учреждений, 45 объектов здравоохранения, 22 объекта спорта и другие объекты нежилого назначения.

«По количеству зданий, введенных в эксплуатацию в ушедшем году, лидирует Ленинский городской округ, там введено 106 объектов. На втором месте – Балашиха, где введено 86 объектов. Далее Красногорск, там − 82», − сказала министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Большое количество объектов, введенных в эксплуатацию в минувшем году, у городских округов: Домодедово (74), Солнечногорск (62), Подольск (60), Одинцово (55), Мытищи (49), Химки (49), Богородский (48).

Общая площадь ввода в эксплуатацию в Московской области составляет 9,1 миллиона квадратных метров, среди которых 4,5 миллиона квадратных метров – жилье.