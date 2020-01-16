РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 янв. В муниципальный центр управления регионом подмосковного Подольска с начала текущего года с 1 по 15 января наибольшее количество жалоб поступило на уборку от снега и наледи в микрорайоне Климовск, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В период с 1 по 15 января наибольшее количество обращений (20) поступило в ЦУР по поводу нарушения правил уборки от снега и наледи внутридворовых проездов, тротуаров, площадей от жителей микрорайона Климовск, оттуда же было большинство заявок на очистку от снега дорог. По поводу неисправных фонарей освещения на внутридворовой территории и неработающих линий наружного освещения наибольшее количество обращений поступило от жителей микрорайона Львовский, в настоящее время проблема устранена», – говорится в сообщении.

По состоянию на 14 января на исполнении находятся 1863 отложенных решения. В том числе по самовольно установленным гаражам, отсутствию уличного освещения, разрушению тротуаров, ямам во дворах, ненадлежащему состоянию фасадов, ремонту дорог и тротуаров, обустройству детской площадки и асфальтового покрытия.

В перечне обращений жителей в блоке ГЖИ основными темами стали: нарушение внутренней отделки стен, потолков подъездов; неисправное освещение подъезда; неисправности дверей в местах общего пользования; ненадлежащая уборка подъездов; необходимость изолировать стояки отопления.

«Антилидером среди исполнителей поступивших заявок от жителей стала управляющая компания «Август ЖКХ», у нее 123 обращения, из них шесть заявок просрочено. В МУЖРП-9 и УК «Любимый дом» поступило меньше всего обращений от граждан. По команде «Снегопад» 11 января все службы отработали хорошо, устранив последствия выпавших осадков. Подольск в «зеленой зоне» по данному показателю», – сказал заместитель главы администрации округа Денис Жабин.

Глава Подольска Николай Пестов отметил, что начало года в целом показало неплохой старт в хозяйственной деятельности муниципальных служб.