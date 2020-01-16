РИАМО - 16 янв. В Московской области стартует акция «Ледниковый период», с помощью активных жителей Подмосковья жилищные инспекторы проконтролируют качество очистки кровель, фасадов и подъездных козырьков от снега, сосулек и наледи, говорится в сообщении пресс-службы Госжилинспекции региона.

«Суть акции состоит в том, что любой житель Подмосковья может сфотографировать на свой смартфон сосульки, снежные глыбы или наледь на крышах многоквартирных домов, после чего разместить материал в социальных сетях – «ВКонтакте», Facebook, Instagram. В публикации обязательно нужно указать адрес дома и поставить хэштег #ЛедниковыйПериодМО_2020», — говорится в сообщении.

Инспекторы будут мониторить публикации и передавать исообщения в управляющие организации, а также контролировать устранение нарушений.

Акцию проводят с 2014 года. Во время первой жители сообщили о сосульках и наледи 120 раз, а через год уже 200 раз. Зимой 2019 года количество обращений достигло 1,5 тысяч.

«Мы всегда благодарны победителям акции «Ледниковый период» и всем жителям Подмосковья за проявленную активность и оказанную помощь в выявлении нарушений. В то же время Госжилинспекция Московской области регулярно проводит самостоятельные осмотры многоквартирных домов на этот счет. Какова бы ни была цель плановой или внеплановой проверки, инспекторы обязаны контролировать безопасность кровель и козырьков», — отметила руководитель Госжилинспекции региона Ольга Федина.

По итогам акции Госжилинспекция вручит ценные подарки самым активным участникам. Что конкретно это будет пока держится в тайне.