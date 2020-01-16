РИАМО - 16 янв. В рейтинг лучших курортов России для отдыха и катания на лыжах и сноуборде во Всемирный день снега вошел подмосковный Красногорск, говорится в сообщении пресс-служыб туристического портала «ТурСтат».

Рейтинг составили по итогам интернет-опроса. В нем пользователей спрашивали, где бы они хотели отдохнуть в День снега, который отмечается 19 января.

«В первую десятку курортов и мест отдыха в России во Всемирный день снега в ближайшие выходные вошли курорт «Роза Хутор» и «Курорт Красная Поляна» в Сочи, Шерегеш в Кемеровской области, Белокуриха в Алтайском крае, курорт «Горный Воздух» в Южно-Сахалинске, Домбай в Карачаево-Черкесии, Красногорск в Московской области, Завьялиха в Челябинской области, Чусовой в Пермском крае и Хибины в Мурманской области», - отмечается в материале.

При этом за Красногорск и Домбай голосов отдало одинаковое количество пользователей — 8%. Лучшим стал курорт «Роза Хутор», за который проголосовал 21%.