РИАМО - 16 янв. На площадке Гайдаровского форума, который проходил на площадке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ в Москве, Подмосковье представило свои цифровые решения, говорится в сообщении пресс-службы министерства государственного управления, ИТ и связи Московской области.

Так, на экспертной дискуссии «Потенциал России в развитии глобальных цифровых инициатив в спорте» Подмосковье представило Центр управления регионом и портал «Живу спортом».

«В настоящее время в рамках цифровой трансформации региона осуществляется паспортизация спортивных сооружений области в региональной географической информационной системе, что позволит обеспечить сквозной контроль их эксплуатации и обслуживания, создаст возможность их включения в публичную систему шеринга общественных пространств», - отмечается в материале.

Такое цифровое решение является показателем при определении IQ городов в соответствии с методикой министерства строительства Российской Федерации, разработанной в рамках реализации проекта «Умный город».

XI Гайдаровский форум «Россия и мир: Вызовы нового десятилетия» проходил в Президентской академии 15-16 января 2020 года и вновь собрал ведущих мировых ученых, политиков, представителей финансовых кругов и глобальной бизнес-элиты.