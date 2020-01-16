РИАМО - 16 янв. Центральный Банк России 14 января 2020 года выпустил в обращение золотые и серебряные монеты номиналом два, три и 50 рублей, а также 10-рублевые монеты с гербом Подмосковья, сообщается на официальном сайте регулятора.

«Выпущены памятные монеты из недрагоценного металла номиналом 10 рублей. На лицевой стороне монеты на кольце по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2020», в центре ее номинал. На оборотной стороне – рельефное изображение герба Московской области. Тираж монеты — 5 миллионов штук», – говорится в сообщении.

На инвестиционных монетах из драгметалов на лицевой стороне изображен герб России, на оборотной – Георгий Победоносец. Инвестиционная серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма, проба – 999) и инвестиционная золотая монета номиналом 50 рублей (масса драгоценного металла в чистоте – 7,78 грамма, проба – 999) имеют форму круга диаметром 39 и 22,6 миллиметров соответственно. Тираж золотых и серебряных монет – по 500 тысяч штук каждого вида.

Банк также выпустил памятные монеты «Создатель русского фарфора Д.И. Виноградов,к 300-летию со дня рождения (1720)» серии «Выдающиеся личности России» номиналом два рубля и «200-летие открытия Антарктиды русскими мореплавателями Ф.Ф. Беллинсгаузеном и М.П. Лазаревым» номиналом три рубля.

Памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 15,55 грамма, проба сплава – 925) и 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте – 31,1 грамма, проба сплава – 925) имеют форму круга диаметром 33 и 39 миллиметров соответственно.

С лицевой стороны памятных монет изображен герб, с оборотной стороны двухрублевой – рельефный портрет Д.И. Виноградова в профиль. С оборотной стороны трехрублевой можно увидеть рельефные изображения парусных шлюпов и – в нижней части монетного поля – путеводной звезды. Тираж – 7 и 3 тысячи штук соответственно.