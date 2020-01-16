РИАМО - 16 янв. Составлен рейтинг самых посещаемых в рамках проекта «Активное долголетие» городов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Подмосковья.

Рейтинг составили в региональном комитете по туризму. В него вошли муниципалитеты, в которые чаще всего ездили в 2019 году группы пожилых людей в рамках губернаторской программы.

«Самыми посещаемыми городами Подмосковья в рамках проекта «Активное долголетие» являются Коломна, Дмитров, Сергиев Посад, Истра, Красногорск», - говорится в сообщении.

Также в рейтинг самых популярных направлений «Активного долголетия» вошли Клин и Серпухов.

Губернаторская программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Жители Подмосковья старшего возраста могут бесплатно посещать различные активности и экскурсии.