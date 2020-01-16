РИАМО - 16 янв. В Московской области с января по ноябрь 2019 года произведено порядка 58 тысяч тонн сыра, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Производство сыров в Московской области в январе-ноябре 2019 года выросло более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. За 11 месяцев производство сыра, не включая сырные продукты, составило 57,79 тысячи тонн», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Московская область является крупнейшим производителем сыра в России и занимает твердую позицию второго места. На первом – Алтайский край.

«Разрыв между нашим регионом и Алтайским краем по итогам 11 месяцев составляет 4,6 тысячи тонн. Отмечу, что он активно уменьшается с каждым годом. Достаточно сказать, что двумя годами раньше от первого места нас отделяли порядка 10 тысяч тонн», – подчеркнул министр.

По его словам, перспективы региона в этом направлении очень хорошие. После запуска заводов сырного кластера Подмосковье планирует с большим отрывом идти на первой позиции.

«По прогнозам, в целом за 2019 год производство сыра в Подмосковье составит 60 тысяч тонн», – заключил глава Минсельхозпрода.