РИАМО - 16 янв. Следователи начали доследственную проверку по факту экстренной посадки самолета на недействующую полосу рядом с аэропортом Домодедово, по результатам проверки будет вынесено решение, говорится в сообщении пресс-службы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Ранее СМИ сообщили, что самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу в аэропорту Домодедово. Никто не пострадал.

«Сегодня, примерно в 14 часов 20 минут, самолет, следовавший рейсом «Сабетта-Москва», совершил посадку на недостроенную взлетно-посадочную полосу столичного аэропорта Домодедово. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту, не пострадал. По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.