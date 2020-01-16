РИАМО - 16 янв. В Москве в 2019 году построили рекордное количество жилья – 5 миллионов квадратных метров, а на данный момент сдали еще 500 тысяч «квадратов», сообщил в четверг заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В том (2019-м - ред) году в результате у нас получился своеобразный рекорд. Мы сдали фактически 5 миллионов квадратных метров жилья. И на сегодняшнюю дату еще 500 тысяч. Москва еще никогда не сдавала такое количество жилья», – сказал Хуснуллин в ходе Гайдаровского форума.

Он также заявил, что за год всего было построено около 11,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

«Впервые за всю историю Москва сдала 460 тысяч квадратных метров индивидуального строительства. В чем причина? Их две – это абсолютно правильное решение правительства об продлении дачной амнистии. Втрое – упрошенный порядок ввода объектов в эксплуатацию», – добавил заммэра.

Гайдаровский форум проходит в Москве с 15 по 16 января.