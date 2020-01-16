РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Жителям Подольска 31 января бесплатно расскажут о традициях и культуре южноамериканского племени яномами, сообщается на сайте администрации округа.

«Еженедельная встреча в рамках семейной познавательно-развлекательной программы «Сказочная горница» «Путешествия во времени» пройдет в сельском Доме культуры «Романцево» 31 января. Мероприятие проходит при поддержке библиотеки-филиала №21. На этот раз юные путешественники и их родители отправятся в гости к южноамериканскому племени яномами. Они узнают о жизни этого племени, а также их культурных особенностях и традициях», – говорится в сообщении.

Мероприятие начнется в 19:00. В ходе вечера пройдут интерактивные мастер-классы, вход свободный.