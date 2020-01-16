РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 янв. Управляющая компания ЖК «Весенний» подмосковного Подольска пригласила жителей к участию в выборе двух детских игровых комплексов для установки во дворах домов в 2020 году, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые жители и собственники ЖК «Весенний»! Предлагаем принять участие в выборе будущего детского игрового комплекса в своем дворе. Согласно утвержденному плану работ по текущему ремонту, во дворах домов №№1 и 2 в 2020 году установят детские игровые комплексы и резиновое покрытие детских игровых зон. Предлагаем присылать свои предложения (фото комплекса или нескольких комплексов с координатами фирмы-изготовителя) из расчета стоимости одного или нескольких комплексов в одном дворе, то есть до 550 тысяч рублей в каждом доме», – говорится в сообщении.

Все предложения соберут и передадут советам МКД для окончательного принятия решения по приобретению малых игровых форм и их монтажу. Результаты решения разместят группе УК.

Решение по малым архитектурным формам необходимо принять до 31 марта 2020 года, так как перед монтажом резинового покрытия и ограждения заборчиком игровой зоны необходимо произвести монтаж малых архитектурных форм.