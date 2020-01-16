РИАМО - 16 янв. Жителя Подмосковья задержали по подозрению в убийстве, тело со множественными колото-резаными ранениями нашли накануне утром, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Преступление было совершено на улице Маршала Жукова. Погибшая 1941 года рождения. По подозрению в убийстве задержан ее сын 1970 года рождения.

«Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре», — сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».