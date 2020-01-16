РИАМО - 16 янв. Ледовые шоу столичного фестиваля «Путешествие в Рождество» пройдут с 17 по 31 января, в них примут участие звезды фигурного катания и балета, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Невероятные представления по мотивам известных произведений – и при участии фигуристов и танцовщиков мирового уровня – можно посмотреть в «Ледовых театрах» на площади Революции и в Новопушкинском сквере по пятницам, субботам и воскресеньям», – говорится в сообщении.

На этой неделе в «Ледовом театре» на площади Революции покажут шоу «Лебединое озеро». Гости фестиваля смогут посмотреть невероятную сказочную постановку по мотивам классического балета Петра Чайковского.

В шоу участвуют звездные спортсмены: двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко (17, 18, 19 и 31 января) и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова (17, 18 и 19 января). Также в спектакле задействованы прима-балерина Большого театра Ольга Смирнова, прославленный танцовщик и хореограф Гаррет Смит, и другие звезды фигурного катания и балета. «Лебединое озеро» также покажут 24, 25, 26 и 31 января.

В Новопушкинском сквере покажут любимые с детства сказки «Царевна-лягушка» (17 января) и «Белоснежка» (18 и 19 января) в постановке пятикратного чемпиона США Петра Чернышева.

«Путешествие в Рождество» – самый масштабный зимний фестиваль Европы и самый популярный праздник «Московских сезонов». В прошлом году на его площадках побывали рекордные 18,6 миллиона гостей.