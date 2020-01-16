РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 янв. Каток в парке имени Виктора Талалихина в Подольске временно прекратил работу в четверг из-за дождя, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Каток сегодня, 16 января, не работает из-за дождя», – говорится в сообщении.

Центральный каток Подольска площадью 800 квадратных метров расположен слева от главного входа в парк имени Виктора Талалихина. На катке есть прокат и услуга по заточке коньков, в крытом помещении можно переобуться и согреться горячим чаем.

Кратковременные оттепели катку не страшны, так как работает холодильное оборудование. Но с аномально теплой погодой и дождем оборудование не справляется.