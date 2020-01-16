РИАМО - 16 янв. В столице вечером в четверг зафиксировали сильные порывы ветра до 15 метров в секунду, на территории новой Москвы – в 14 метров в секунду, порывистый ветер сохранится до конца дня, сообщается на сайте «Метеоновости».

На четверг в Московском регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.

«В Москве облачная погода без осадков, порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха в административных округах: Центральном — 3,5-3,9 градуса; Северном — 2,9-3,7 градуса, Северо-Восточном — 2,8-3,9 градуса, Восточном — 3,4-3,7 градуса, Юго-Восточном — 2,9-3,7 градуса, Южном — 2,5-3,8 градуса, Юго-Западном — 2,1-3,6 градуса, Западном — 2 - 3,1 градуса, Северо-Западном — 2,8-3,5 градуса», — говорится в сообщении.

В Зеленограде без осадков, температура — 2,9-3,3 градуса. На территории новой Москвы без осадков, температура воздуха — 1,7-2,6 градуса, местами порывы ветра до 14 метров в секунду.

Позже вечером температура в Московском регионе будет составлять плюс 1-4 градуса, порывы ветра будут усиливаться до 12-14 метров в секунду.