РИАМО (БАЛАШИХА) – 16 янв. Сотрудники филиала «Подмосковный» регоператора «Хартия» после обращения жителя вывезли мусор и крупногабаритные отходы с контейнерной площадки на улице Солнечной в микрорайоне Новый свет подмосковной Балашихи, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи написал на портал жалобу о нарушении правил уборки территории контейнерной площадки на улице Солнечной, дом №8. Он отметил, что мусор, в том числе крупногабаритные отходы, вовремя не вывозятся.

«Региональный оператор ООО «Хартия» филиал «Подмосковный» рассмотрел обращение по вопросу содержания указанной территории. По состоянию на 16 января 2020 года вывоз отходов осуществлен (фото прилагается). Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – сказал первый заместитель директора филиала «Подмосковный» Денис Иванов.

Он добавил, что вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется ежедневно с 07:00 до 23:00, вывоз раздельно накопленных отходов – каждые 2 дня с 07:00 до 23:00, вывоз крупногабаритных отходов – по заявке от управляющей организации.

Контактный телефон регионального оператора: 8(499)750-24-82, электронная почта: romo_disp@hartiya.com, сайт: http://mo.hartiya.com/.