РИАМО - 16 янв. Глава городского округа Реутов Станислав Каторов накануне вечером наградил дипломами победителей ежегодной премии «Наше Подмосковье-2019» и вручил грамоты участникам, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа.

«Лучшими были признаны 12 из 88 социальных проектов реутовчан. На встрече в администрации вместе с ними обсудили дальнейшие планы и наметили пути по сотрудничеству с теми, кто объединяет вокруг себя всех неравнодушных, заботливых и внимательных людей. В такой совместной работе и есть главный смысл инициативы губернатора Московской области Андрея Воробьева, создавшего по-настоящему важный и человечный проект!» – сказал Каторов.

Особо отметили проекты, которые направлены на патриотическое воспитание. Выделены презентации председателя совета ветеранов Реутова Валерия Нечая «Живые свидетели войны» и руководителя поискового отряда «Батальон» Юлии Кузнецовой «Незабытая война – незабытые судьбы».

«Искренне поздравляю всех, кто принял участие в благородном деле. Этот глобальный проект объединил неравнодушных, заботливых и внимательных людей. Его смысл – дать дополнительный стимул и возможность для дальнейшего развития людям, которые безвозмездно, по зову сердца делают добрые дела в Подмосковье. Реутов – неравнодушный город. Не бойтесь мечтать, если нужна помощь, мы всегда готовы ее оказать», – сказал Каторов.

Губернаторская премия «Наше Подмосковье» — проект, который направлен на поддержку и поощрение социальной активности и проявление гражданской позиции жителей региона. Она была создана в 2013 году, и уже тогда на участие в конкурсе поступило 8 тысяч заявок.