РИАМО (ПОДОЛЬСК) –16 янв. Активисты молодежного центра «Максимум» Подольска раздали буклеты с правилами дорожного движения прохожим в микрорайоне Кузнечики, сообщается в группе «Молодежный центр «Максимум» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 16 января, волонтерами молодежного центра «Максимум» была проведена акция «Правила дорожного движения» в микрорайоне Кузнечики. В рамках мероприятия активисты раздали прохожим информационные буклеты с основными правилами дорожного движения», – говорится в сообщении.

Акция проводилась с целью предупреждения дорожно-транспортного травматизма на дорогах и формирования ответственного отношения водителей и пешеходов к соблюдению ПДД.