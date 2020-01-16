РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 янв. Полицейские задержали жительницу подмосковного Красногорска по подозрению в краже 100 тысяч рублей с чужой банковской карты, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по горокругу Красногорск.

В Дежурную часть УМВД России по городскому округу Красногорск поступило заявление от местного жителя о краже денежных средств с банковской карты. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлена и задержана 36-летняя местная жительница. В отношении подозреваемой Следственным управлением УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей № 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

«Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – заключается в материале.