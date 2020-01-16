РИАМО - 16 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил нового главу правительства РФ Михаила Мишустина с назначением и пожелал ему успехов в его работе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

«Знаю его как человека чрезвычайно энергичного, ответственного, болеющего за дело. Уверен, что у него все получится», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Собянин призвал пожелать Мишустину успеха и заметил, что успех нового премьера – это во многом успех всей страны.

Президент РФ Владимир Путин предложил главе ФНС России Михаилу Мишустину занять должность председателя правительства РФ после того, как бывший премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства страны. Большинство депутатов Госдумы поддержало кандидатуру Мишустина.

Медведев был назначен на пост заместителя председателя Совета безопасности РФ.