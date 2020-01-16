РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 16 янв. Пенсионерки из Котельников покатались на катке в ТЦ в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Зимняя программа губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие» в Котельниках становится еще насыщеннее. Пока погода не позволяет кататься на коньках в городе, участницы проекта вспомнили свои навыки на катке из искусственного льда, который можно посещать круглогодично», – говорится в сообщении.

К участницам проекта присоединился заместитель главы Виктор Семин, который пожелал участникам проекта крепкого здоровья. После катка состоялся уже традиционный турнир по боулингу.

В этот же день, 15 января, прошла рождественская встреча с главой города Андреем Булгаковым и участницами проекта на базе конно-спортивной школы «Белка». Булгаков поздравил присутствующих с прошедшими и наступающими праздниками. Участницы проекта поделились своими впечатлениями об участии в проекте, а также рассказали главе Котельников о недавней поездке в Сергиев Посад, которая стала уже четвертой экскурсией, организованной специально для проекта.

«Перед началом встречи для участниц клуба «Активное долголетие» был проведен мастер-класс по приготовлению глинтвейна, на котором директор КСК «Белка» Анна Пахомова рассказала все об особенностях приготовления этого ароматного напитка и раскрыла секретную рецептуру», – отмечается в материале.

В конце мероприятия всем участникам встречи вручили брендированные рюкзаки «Активное долголетие» в Котельниках.